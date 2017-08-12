«زوارق الإمارات» تدافع عن صدارة السرعة في الفورمولا-1

خالد السعدي (هاربين)

تنطلق في الحادية عشرة صباحاً اليوم بتوقيت الإمارات، منافسات وتحدي سباق أفضل زمن، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تقام في مدينة هاربين الصينية للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 20 زورقاً من مختلف بلدان العالم، تتقدمها زوارق الإمارات فريق أبوظبي بزورقي 5 و6، وفريق الفيكتوري بزورقيه 3 و4.

وتتركز أعين فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي وأليكس كاريلا وراشد القمزي على تحقيق الانتصار، وتسجيل الزمن الأفضل لكي يكون لهما الأفضلية من خلال انطلاقة السباق الرئيسي غداً والوصول للنتيجة المرجوة مع نهاية هذه الجولة، وهي البقاء في صدارة الترتيب العام ومواصلة التألق عبر هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن سباق السرعة يمتلك خصوصية وينفرد بعوامل عديدة مختلفة عن السباق الرئيسي، أهمها أن المتسابقين ينظرون لها نظرة خاصة، إذ يثبت تفوق صاحبه على البقية، وبشكل ما فإن سباق أفضل زمن هو نوع من استعراض عضلات السرعة، كذلك يعتبر نوعاً من التحدي ما بين المتسابقين والأبطال من أجل إحراز اللقب، ولذلك نرى الصراع قوياً من أجل الوصول للزمن الأفضل، مما يزيد من متعة وإثارة المنافسة، ويرفع المستوى الفني للبطولة.

وتبدأ منافسات اليوم بالاجتماع الإلزامي والتنويري للمتسابقين في تمام الثامنة والنصف صباحاً والتي تجمع ما بين متسابقي الفورمولا-1 والفورمولا-4، والتغيب عن حضور الاجتماع يعرض صاحبه للمساءلة وأيضاً الغرامة الإلزامية، والحضور واجب على المتسابقين وأيضاً الراديو مان الخاص بكل متسابق، ومع نهاية الاجتماع تبدأ تجارب الفورمولا- 4 من العاشرة، ثم بعدها مباشرة سباق أفضل زمن والخاص بهذه الفئة، وفي تمام الواحدة والنصف السباق الرئيسي الأول لهذه الفئة، فيما تتلخص منافسات الفورمولا-1 في التجارب الحرة في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ثم سباق أفضل زمن في تمام الثالثة بعد الظهر، والذي سيكون منقولاً على الهواء مباشرة على قناة ياس.