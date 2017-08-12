عصام السيد (لندن)

يحتضن «مضمار شيلسمفورد» في مدينة الضباب لندن في المملكة المتحدة مساء اليوم، فعاليات الجولة الثامنة من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته المالية 80 ألف جنيه إسترليني، بمشاركة نخبة من نجوم الخيول العربية للفئة الأولى.كما يحتضن الجولة العاشرة من بطولة العالم لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، البالغة جائزتها المالية 30 ألف يورو، بمشاركة قياسية من الفارسات العالميات المحترفات والهاويات، والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، إلى جانب 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة في لندن في يوم «الإمارات أبوظبي»، والتي تقام تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وخصصت الجولة الثامنة لكأس زايد (الفئة الأولى) لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 10 خيول يتصدرها «أغصان» البالغ تصنيفها 109، و«نيشان» البالغ تصنيفه 98، وكلاهما تعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وينافس أيضاً الجواد «ماكلان» البالغ تصنيفه 112 وبطل كأس زايد في السويد، و«متحف عذبة» البالغ تصنيفه 110، إلى جانب «الراحة»، و«فيوري»، و«لو رينال». وتشارك في الجولة العاشرة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1600 متر، 10 فارسات، من مختلف دول العالم، تتصدرهم الفارسة الألمانية تمارا هوفر وهى فائزة بـ73 سباقاً من أصل 700 مشاركة، وتقود الجواد «فنديتا».

وتنافس على اللقب أيضاً الفارسة العمانية فاطمة المنجي على صهوة «كونكوير»، والفارسة الأيرلندية ليزا أونيل على صهوة «ماجد بن كريان»، والفارسة البولندية روكسانا كولاجا على صهوة «زين إنديان فيجو»، والفارسة بلانكا ويليم على صهوة «كيجلاري».

وتقود الفارسة ريكي باي تور الجواد «مادجانتاث»، والفارسة بيتريز ألونسو الجواد «ألبي فرح»، والفارسة ثيا هوفوسا الجواد «كورك»، والفارسة مانويلا سلامنج الجواد «كوليماي» والفارسة إيلي ماكنيزي الجواد «نوبل أثليت».

وتجتذب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين على صهوات الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، 10 من الفرسان والفارسات، أبرزهم الفارس البريطاني بادي بيلي الفائز 41 مرة من إجمالي 535 مشاركة، ويقود الجواد «إماراتي».