الحماس يشعل تدريبات «العميد» قبل ختام معسكر المجر

وليد فاروق (دبي)

استأنف فريق النصر تدريباته اليومية اليوم خلال معسكره الخارجي في المجر، تحت قيادة الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب العميد، وذلك بعد خوض تجربته الودية الرابعة أمام فريق زيلينا السلوفاكي، التي خسرها بنتيجة 1-2.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين بمن فيهم الذين شاركوا في مباراة زيلينا الأخيرة، في ظل رغبة الجهاز الفني في رفع معدلات اللياقة البدنية، مع اقتراب هذه المرحلة من برنامج الإعداد من نهايتها، قبل العودة إلى دبي بعد غد، لبدء المرحلة التالية من الإعداد للموسم الجديد.

واتسم المران الأخير بالقوة والحماس والرغبة في نيل استحسان الجهاز الفني، خاصة بعدما شارك برانديلي مع لاعبيه بقوة في بعض فقرات التدريب، وتابع كل التفاصيل باهتمام، وكان حريصاً على إيقاف التدريبات لإعطاء ملاحظاته الفورية للاعبين، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على عطائهم وحماسهم داخل المستطيل الأخضر.

يذكر أن النصر بدأ معسكره الخارجي يوم 20 يوليو الماضي، في محطته الأوروبية الأولى في سلوفينيا، واستمر هناك ما يقرب من 12 يوماً، ثم توجه بعدها إلى المجر، وخاض الفريق 4 مباريات ودية فاز في ثلاث وخسر مباراة واحدة هي الأخيرة.

على صعيد آخر لبى الإيطالي برانديلي مدرب النصر دعوة نادي جيور إيتو المجري، في حضور ورشة عمل أقامها النادي، بحضور عدد من المدربين والإداريين، حيث تحدث عن خبراته وتجاربه في عالم كرة القدم سواء وهو لاعب كرة قدم أو كمدرب مع الأندية الإيطالية، وكذلك مع منتخب «الآزوري»، وأخيراً تجربته الأخيرة مع نادي النصر.

يذكر أن مدرب العميد يتمتع بشعبية جارفة في المجر حيث يعتبرونه أحد نجوم القارة الأوروبية في مجال التدريب، وهو ما جعل النادي المجري يقيم ورشة عمل تدريبية على شرف حضور برانديلي، وقام مسؤولو النادي في ختام الورشة بمنح المدرب الإيطالي قميص النادي الذي كتب عليه اسم برانديلي تقديراً لمكانته.

على صعيد آخر أعلنت شركة نادي النصر لكرة القدم رسمياً موافقتها على إعارة الحارس إبراهيم عيسى لفريق حتا لمدة موسم واحد فقط، ، يذكر أن إبراهيم عيسى هو الحارس الثاني الذي ينتقل إلى حتا قادماً من النصر بعد صفقة الحارس عبدالله قميش الذي انتقل أيضاً إلى حتا من النصر ولكن في صفقة انتقال حر.