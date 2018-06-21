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العين يعلن مواعيد مباراتي سطيف في كرواتيا
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تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

العين (الاتحاد)

أعلن نادي العين رسمياً مواعيد مباراتي وفاق سطيف الجزائري في دور الـ32 لمسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، حيث ستقام المباراتان في كرواتيا، بحيث تم اعتماد موعد لقاء الذهاب 31 يوليو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب 4 أغسطس المقبل.

وكان العين طلب سابقاً من الاتحاد العربي لكرة القدم ونادي وفاق سطيف نقل المواجهتين إلى كرواتيا، حيث سيقيم «الزعيم» معسكره الخارجي لتجنب قطع المعسكر والتنقل إلى الدولة والجزائر لخوض المباراتين، وما يصاحب ذلك من إرهاق إضافي قبل انطلاق منافسات الموسم المحلي، ويخوض العين مباراته الأولى من دون الدوليين، وذلك لوجودهم في معسكر المنتخب.

     
 

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