«الزعيم» يدشن الليلة مرحلة الإعداد الأخيرة

العين (الاتحاد)

يدشن فريق العين مساء اليوم المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الكروي الجديد، الذي من المقرر أن يستهله بمواجهة الهلال السعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وكان الفريق عاد من النمسا الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة، وذلك بعد أن أنهى مرحلة الإعداد الخارجي، كما تقرر أن يخوض مباراة ودية أمام أحد الفرق الخليجية، وذلك الثلاثاء القادم.

حرصت الجماهير الوفية على تقديم باقات أنيقة من الورود الجميلة تعبيراً عن سعادتهم بسلامة وصول الفريق، متمنين لنجوم العين التوفيق في الموسم الكروي الجديد، وتحقيق النتائج القوية، التي تتسق مع طموحات كل من ينتمي إلى هذا الكيان الرياضي الكبير على الصعد كافة محلياً وقارياً.

وخاض «الزعيم» أربع مباريات ودية في معسكر النمسا استهلها بمواجهة الأهلي السعودي، وفاز فيها بنتيجة 2-صفر، حيث سجل ثنائية العين السويدي ماركوس بيرج والبرازيلي داينفريس دوجلاس، وكانت المباراة الثانية أمام باكو الأذربيجاني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل هدف العين البرازيلي كايو لوكاس، وتمكن «البنفسج» من حسم ثالث تجاربه الودية 3-1 على حساب فريق أوتوبرن دونيستوف النمساوي وسجل الأهداف ريان يسلم ومحمد خلفان وخالد خلفان، واختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، التي فاز فيها بنتيجة 3-1 أيضاً، وأحرز ثلاثية العين كارلوس بيرج وداينفريس دوجلاس وكايو لوكاس.