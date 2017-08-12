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يواصل التحضيرات لمواجهة الهلال

«الزعيم» يدشن الليلة مرحلة الإعداد الأخيرة
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تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017

العين (الاتحاد)

يدشن فريق العين مساء اليوم المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الكروي الجديد، الذي من المقرر أن يستهله بمواجهة الهلال السعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وكان الفريق عاد من النمسا الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة، وذلك بعد أن أنهى مرحلة الإعداد الخارجي، كما تقرر أن يخوض مباراة ودية أمام أحد الفرق الخليجية، وذلك الثلاثاء القادم.

حرصت الجماهير الوفية على تقديم باقات أنيقة من الورود الجميلة تعبيراً عن سعادتهم بسلامة وصول الفريق، متمنين لنجوم العين التوفيق في الموسم الكروي الجديد، وتحقيق النتائج القوية، التي تتسق مع طموحات كل من ينتمي إلى هذا الكيان الرياضي الكبير على الصعد كافة محلياً وقارياً.

وخاض «الزعيم» أربع مباريات ودية في معسكر النمسا استهلها بمواجهة الأهلي السعودي، وفاز فيها بنتيجة 2-صفر، حيث سجل ثنائية العين السويدي ماركوس بيرج والبرازيلي داينفريس دوجلاس، وكانت المباراة الثانية أمام باكو الأذربيجاني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل هدف العين البرازيلي كايو لوكاس، وتمكن «البنفسج» من حسم ثالث تجاربه الودية 3-1 على حساب فريق أوتوبرن دونيستوف النمساوي وسجل الأهداف ريان يسلم ومحمد خلفان وخالد خلفان، واختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي، التي فاز فيها بنتيجة 3-1 أيضاً، وأحرز ثلاثية العين كارلوس بيرج وداينفريس دوجلاس وكايو لوكاس.

يذكر أن العين تعاقد مع المهاجم «الدولي» السويدي ماركوس بيرج قادماً من باناثينايكوس اليوناني، إلى جانب الياباني تسوكاسا شيوتاني، قادماً من سانفريس هيروشيما، قبل أن يتم قيد مهاجمه البرازيلي دايفريس دوجلاس في قائمة الفريق مجدداً، ، في حين غادر تشكيلة الفريق لاعب الارتكاز الكوري الجنوبي لي ميونج جوو الذي انضم إلى سيؤول الكوري والمهاجم السعودي ناصر الشمراني، الذي انتهت إعارته وعاد إلى الهلال السعودي والمدافع سالم العزيزي الذي انتقل إلى الوصل والمهاجم سعيد الكثيري الذي رحل إلى الظفرة. ... المزيد
     
 

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