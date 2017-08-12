خصاو: نطالب بالمساواة مع أندية «المحترفين»

دبا الحصن (الاتحاد)

طالب خميس علي خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتحقيق مبدأ المساواة في آلية الصعود إلى دوري الخليج العربي للمحترفين، حيث اعتبر أن آلية الصعود للدوري في الموسم القادم غير منصفة.

وانتقد خصاو ما تم إعلانه حيث قال إن ذلك يعد مكافأة لأندية المحترفين، حيث يلعب الفريقان الهابطان مباراتين فقط ويعودان للمشاركة في الدوري، لفارق الإمكانيات والتجهيزات ونوعية اللاعبين، والجاهزية الفنية، مطالباً بتغيير هذه الآلية، حتى تتساوى الحظوظ بين جميع الأندية، وخاصة أندية الدرجة الأولى.

وتابع: قمنا باطلاع الاتحاد على مقترحاتنا حول نظام الصعود والهبوط، ومع ذلك لم تكن الآلية التي أعلن عنها الاتحاد منصفة لنا، والأفضل أن يتم هبوط النادي الأخير مباشرة لدوري الأولى، على أن يصعد الأول والثاني والثالث من دوري الدرجة الأولى، على أن يلعب صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، مع صاحب الترتيب 11 في دوري الخليج العربي، وهذا سيكون أكثر إنصافاً لأندية الدرجة الأولى، لأن الآلية الأخيرة تخدم أندية المحترفين فقط. وأضاف: نتمنى أن يعيد الاتحاد حساباته، لأن ذلك من شأنه أن يخلق مجالاً جيداً للتنافس وتساوي الفرص بين جميع الأندية، حيث إن أندية الدرجة الأولى لهم نفس الحقوق باعتبارهم أيضاً أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.