اتفاقية شراكة بين الوصل ومياه وأي ويرا العالمية

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الوصل لكرة القدم اتفاقية رعاية مع شركة «اديتون ون » الوكيل الحصري لمياه «وأي ويرا » النيوزيلندية في منطقة الخليج العربي لمدة عام واحد قابل للتجديد، لتصبح بموجبها المزود الرسمي بالمياه للفريق الأول بنادي الوصل في الموسم المقبل، تم توقيع الاتفاقية بمقر النادي بحضور محمد العامري عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم والمدير التنفيذي للنادي، وأحمد سعيد الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة «اديتون ون» الوكيل الحصري لمياه «واي ويرا» النيوزيلندية في منطقة الخليج العربي.

وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رغبة إدارة شركة الوصل لكرة القدم في تعزيز سبل التعاون والتفاعل مع جميع مؤسسات الدولة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وسعياً للارتقاء بالعمل الإداري والتسويقي داخل النادي لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتنمية موارد النادي المادية، وأعرب محمد العامري عن بالغ سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية مع شركة «اديتون ون» التي تعد من المؤسسات الرائدة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن هذه الشراكة توضح بجلاء المكانة الرفيعة التي وصل إليها الإمبراطور خلال السنوات الأخيرة، مبدياً تفاؤله الكبير بما ستنتجه هذه الشراكة من إسهامات تدعم مسيرة النادي في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب أحمد سعيد الرئيسي عن فخره واعتزازه برعاية نادي الوصل الذي يعد ركناً هاماً من أركان الرياضة في الخليج العربي، مؤكداً أهمية وجود مياه «واي ويرا» السحرية للاعبي الوصل، معرباً عن أمله في امتداد هذه الشراكة مع الوصل خلال السنوات المقبلة، يذكر بأن مياه وأي ويرا ترعى العديد من الأندية على مستوى الدولة والسعودية.