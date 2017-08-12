  • السبت 20 ذي القعدة 1438هـ - 12 أغسطس 2017م

عاد إلى الدولة أمس

«فخر أبوظبي» يختتم «المعسكر الهولندي»
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تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

عادت بعثة الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي مساء أمس، بعد أن اختتم الفريق معسكره الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد، وامتد المعسكر الخارجي لفخر أبوظبي 25 يوماً تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وخاض خلالها خمس مباريات ودية.

من جهته أكد أحمد سعيد مشرف الفريق عن ارتياح الجهازين الإداري والفني، وقال: «انتهت المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم بشكل ناجح للغاية، وظهر ذلك جلياً من خلال الأداء المتميز للاعبين خلال فترة المعسكر.

وأعلن سعيد عن حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، عقب العودة إلى أبوظبي ثم يبدأ الجهاز الفني بعدها فترة الإعداد الثالثة.

كما أعلن عن وجود مفاوضات متواصلة مع بعض الأندية الإماراتية والخليجية، لإقامة عدد من المباريات الودية حسب رؤية المدير الفني هينك تين كات وجهازه الفني.

وأضاف: لم تتضح الرؤية بعد فيما يتعلق بمباراة السوبر الإماراتي المغربي التي تم تأجيلها لتاريخ غير محدد، ولذلك فإن التحضيرات في أبوظبي ستكون منصبة على مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة، والتي يسعدنا في الجزيرة أن نخوضها في مصر للموسم الثاني على التوالي». ... المزيد
     
 

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