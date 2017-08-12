«فخر أبوظبي» يختتم «المعسكر الهولندي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عادت بعثة الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي مساء أمس، بعد أن اختتم الفريق معسكره الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد، وامتد المعسكر الخارجي لفخر أبوظبي 25 يوماً تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وخاض خلالها خمس مباريات ودية.

من جهته أكد أحمد سعيد مشرف الفريق عن ارتياح الجهازين الإداري والفني، وقال: «انتهت المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم بشكل ناجح للغاية، وظهر ذلك جلياً من خلال الأداء المتميز للاعبين خلال فترة المعسكر.

وأعلن سعيد عن حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، عقب العودة إلى أبوظبي ثم يبدأ الجهاز الفني بعدها فترة الإعداد الثالثة.

كما أعلن عن وجود مفاوضات متواصلة مع بعض الأندية الإماراتية والخليجية، لإقامة عدد من المباريات الودية حسب رؤية المدير الفني هينك تين كات وجهازه الفني.