تقلص الأرباح الصافية لـ «بتروبراس»

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

حققت المجموعة النفطية البرازيلية بتروبراس أرباحاً صافية تبلغ 316 مليون ريال (مئة مليون دولار) في الفصل الثاني من 2017، في تراجع نسبته 90 % بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

ومع ذلك، تسجل المجموعة للفصل الثالث على التوالي أرباحاً بعد تضررها بتراجع أسعار النفط، وكذلك بفضيحة فساد خطيرة. وكانت قد سجلت خسارة صافية تبلغ 14.8 مليار ريال في 2016 (4.255 مليار دولار بمعدل أسعار الصرف العام الماضي). وأطلقت المجموعة خصوصاً عمليات تنازل عن حصص في محاولة للخروج من ثلاث سنوات من الخسائر الكبيرة.