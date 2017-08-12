نظارات خاصة تغرق السوق الأميركية قبل كسوف الشمس

لوس أنجلوس (رويترز)

عندما يولي ملايين الأميركيين وجوههم إلى السماء لمشاهدة أول كسوف كلي للشمس تشهده البلاد منذ قرن، سيسعى كثيرون لوضع نظارات شمسية مصممة خصيصاً لذلك الغرض، لكن خبراء يحذرون الجمهور للابتعاد عن النظارات المقلدة غير الآمنة.

وسارع مصنعو النظارات المعتمدة، والتي خضعت لاختبارات للتأكد من أنها آمنة لمتابعة هذا الحدث، إلى تلبية الطلب المتزايد قبل الكسوف الكلي في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري. وانضموا إلى علماء الفلك وأطباء العيون في التحذير من النظارات المقلدة المعيبة التي تغرق السوق الأميركية.

وقال ريتشارد فاينبرج، المسؤول الإعلامي بالجمعية الفلكية الأميركية، «إنهم حفنة من معدومي الضمير الذين يستغلون الكسوف لجمع المال ويعرضون السلامة العامة للخطر».

ويقول خبراء، إن التحديق في الشمس دون وضع نظارة ملائمة ترشح الضوء، حتى وإن كان القمر يحجب الشمس جزئياً أثناء الكسوف، يمكن أن يضر أو يدمر خلايا المستقبلات الضوئية في شبكية العين، مما يؤدي إلى ظهور بقع عمياء في مجال إبصار المصاب.