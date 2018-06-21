يخوضان معركة قضائية لوراثة حساب ابنتهما المتوفاة على فيسبوك

يخوض أبوان ألمانيان معركة قضائية لوراثة المحتوى الرقمي لصفحة ابتهما المتوفاة ومشاركاتها على موقع "فيسبوك".
وأشار أكبر قضاة المحكمة العليا في كارلسروه بألمانيا، في جلسة المفاوضات اليوم الخميس، إلى إمكانية مساواة الميراث الرقمي بالميراث المادي، أي بإمكانية وراثة الورثة للممتلكات الرقمية كأخبار المحاورات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية وقراءتها تماما كالخطابات المكتوبة.
ويتوقع صدور هذا الحكم في الثاني عشر من الشهر المقبل.
|
كانت إحدى محاكم برلين قضت مؤخرا برفض دخول الأبوين إلى حساب ابنتهما على الموقع استنادا إلى قانون سرية الاتصالات. إلا أن المحكمة العليا لا ترى هذا الجانب هو بيت القصيد في المسألة.
|
صرح الوالدان بأنهما حصلا على كلمة السر الخاصة بالحساب لكنهما لا يستطيعان الدخول لأن شركة "فيسبوك" جمدت الحساب وضمته إلى ما يسمى حسابات الذكرى.