يخوضان معركة قضائية لوراثة حساب ابنتهما المتوفاة على فيسبوك

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يخوض أبوان ألمانيان معركة قضائية لوراثة المحتوى الرقمي لصفحة ابتهما المتوفاة ومشاركاتها على موقع "فيسبوك".



وأشار أكبر قضاة المحكمة العليا في كارلسروه بألمانيا، في جلسة المفاوضات اليوم الخميس، إلى إمكانية مساواة الميراث الرقمي بالميراث المادي، أي بإمكانية وراثة الورثة للممتلكات الرقمية كأخبار المحاورات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية وقراءتها تماما كالخطابات المكتوبة.



ويتوقع صدور هذا الحكم في الثاني عشر من الشهر المقبل.



وبهذا يصير باب الأمل مفتوحا أمام أبوين لفتاة توفيت في سن الخامسة عشرة، بعد أن سقطت أمام أحد القطارات، في الاطلاع على مشاركاتها على موقع فيسبوك للتعرف على ما إذا كان الأمر حادثة أم انتحارا.

كانت إحدى محاكم برلين قضت مؤخرا برفض دخول الأبوين إلى حساب ابنتهما على الموقع استنادا إلى قانون سرية الاتصالات. إلا أن المحكمة العليا لا ترى هذا الجانب هو بيت القصيد في المسألة.



ويعيش الوالدان منذ عدة أعوام في حيرة بشأن الطريقة التي ماتت عليها ابنتهما، ويحدوهما الأمل في العثور على ما يوضح ذلك من خلال المشاركات الخاصة لابنتهما على حسابها بموقع "فيسبوك".

صرح الوالدان بأنهما حصلا على كلمة السر الخاصة بالحساب لكنهما لا يستطيعان الدخول لأن شركة "فيسبوك" جمدت الحساب وضمته إلى ما يسمى حسابات الذكرى.

