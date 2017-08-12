«الرنميبني» تحجز مقعداً متقدماً في عالم العملات العالمية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

في نوفمبر العام 2015، أعلن صندوق النقد الدولي الرنمينبي الصيني إحدى عملات الاحتياطي العالمي، وأضافها إلى سلة العملات المختارة التي كانت تتضمن الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وكان يبدو وقتها أن الرنمينبي على وشك التأثير على العالم وإعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

وتعود رحلة صعود الرنمينبي أمام مجموعة العملات الرئيسة على مستوى العالم، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة، حيث طبقت سياسة تستهدف زيادة تداول الرنمينبي على المستوى الدولي لتعزيز وضعه، ومحاولة تحرير التدفقات الرأسمالية وسعر الصرف تدريجيا. ونظرا لحجم الاقتصاد الصيني الضخم وتزايد حصته في إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة العالمية، فسرعان ما اكتسبت هذه الخطوات زخما كبيرا.

وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الحكومة الصينية إزالة القيود المفروضة على التدفقات الرأسمالية الداخلة والخارجة تدريجيا وتحت الرقابة، واستمرت هذه العملية حتى بعد وقوع الأزمة المالية العالمية، حيث وضعت الحكومة عددا من النظم تسمح للأجانب بالاستثمار في أسواق الأسهم والسندات الصينية، مع وجود قنوات عديدة حاليا تتيح للأسر والشركات والمؤسسات الصينية توظيف جزء من استثماراتها في الأسواق الأجنبية، وإن كانت الحكومة لا تزال تحكم الرقابة على هذه القنوات.

ويشير إسوار براساد الأستاذ في كلية دايسون في جامعة كورنيل وفي معهد بروكينجز في كتابه «العملة الرابحة.. صعود الرنمينبي» إلى أن الصين شجعت على توافر الرنمينبي خارج حدودها، بما في ذلك إصدار تراخيص لـ 15 من مراكز المتاجرة الخارجية لإجراء تعاملات بين الرنمينبي والعملات الأخرى. كذلك أنشأت الحكومة نظام المدفوعات الدولية عبر الحدود لتيسير إجراء المعاملات التجارية بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية باستخدام الرنمينبي بدلاً من العملات الشائعة كالدولار واليورو.