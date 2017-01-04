جوائز «مينا» تكرّم «جلف كرافت»

دبي (الاتحاد)
كرّمت جوائز مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا (مينا) شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) لقاء تميّزها في خدمة العملاء، وجهودها في مجال القيادة في الأعمال التجارية، بحسب بيان أمس.
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وحصلت جلف كرافت على جائزة «بهجة العملاء» التي تمنح للشركات التي لا تكتفي بتلبية توقعات العملاء وإنما تجاوزها وذلك عبر مجموعة متنوعة من المبادرات، من بينها تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مهمة تفي باحتياجات العملاء، وتسليم المنتجات والخدمات بدقة وفي الوقت المناسب، ومنح العملاء تجارب إيجابية، ووجود معايير واضحة ذات مصداقية للعلاقة مع العملاء.