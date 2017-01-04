  • الأربعاء 06 ربيع الآخر 1438هـ - 04 يناير 2017م
  10:59    السلطات التركية تعلن القبض على 5 من« داعش» على خلفية هجوم الملهى الليلي        11:27     تركيا تعرفت على هوية منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في اسطنبول     
إرسالاً
قراءة
تعليقا

جوائز «مينا» تكرّم «جلف كرافت»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

دبي (الاتحاد)


 كرّمت جوائز مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا (مينا) شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) لقاء تميّزها في خدمة العملاء، وجهودها في مجال القيادة في الأعمال التجارية، بحسب بيان أمس.
وتحتفي هذه الجوائز المتميزة، التي وُزعت في حفل مهيب أقيم في فندق برج العرب، بأفضل الممارسات المؤسسية في قيادة الأعمال التجارية وخدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وعقدت الدورة الرابعة من جوائز «مينا» المرموقة في إطار شراكة جمعت مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بكل من معهد القيادة والإدارة، ومجموعة «سيتي آند جيلدز»، وجامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية.

وحصلت جلف كرافت على جائزة «بهجة العملاء» التي تمنح للشركات التي لا تكتفي بتلبية توقعات العملاء وإنما تجاوزها وذلك عبر مجموعة متنوعة من المبادرات، من بينها تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مهمة تفي باحتياجات العملاء، وتسليم المنتجات والخدمات بدقة وفي الوقت المناسب، ومنح العملاء تجارب إيجابية، ووجود معايير واضحة ذات مصداقية للعلاقة مع العملاء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا