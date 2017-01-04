جوائز «مينا» تكرّم «جلف كرافت»

دبي (الاتحاد)







كرّمت جوائز مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا (مينا) شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) لقاء تميّزها في خدمة العملاء، وجهودها في مجال القيادة في الأعمال التجارية، بحسب بيان أمس.



وتحتفي هذه الجوائز المتميزة، التي وُزعت في حفل مهيب أقيم في فندق برج العرب، بأفضل الممارسات المؤسسية في قيادة الأعمال التجارية وخدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وعقدت الدورة الرابعة من جوائز «مينا» المرموقة في إطار شراكة جمعت مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بكل من معهد القيادة والإدارة، ومجموعة «سيتي آند جيلدز»، وجامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية.

وحصلت جلف كرافت على جائزة «بهجة العملاء» التي تمنح للشركات التي لا تكتفي بتلبية توقعات العملاء وإنما تجاوزها وذلك عبر مجموعة متنوعة من المبادرات، من بينها تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مهمة تفي باحتياجات العملاء، وتسليم المنتجات والخدمات بدقة وفي الوقت المناسب، ومنح العملاء تجارب إيجابية، ووجود معايير واضحة ذات مصداقية للعلاقة مع العملاء.