«موانئ دبي العالمية» وهيئة قناة السويس يتجهان نحو شراكة استراتيجية

دبي (الاتحاد)

دخلت صناعة المناطق العالمية للخدمات اللوجستية مرحلة جديدة في مسار تطورها الصاعد مع تأسيس شركة تنمية مشتركة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والتي تم إطلاقها رسمياً عبر موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على إنشائها كشركة تنمية رئيسة مشتركة لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري في القاهرة مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وقال سلطان أحمد بن سليم: «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة، تبادر مجموعة موانئ دبي العالمية إلى تأسيس شركة التنمية المشتركة مع الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لدعم خطط الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنمية الاقتصاد المصري وتطويره من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسنعمل على مساندة هذا المشروع الحيوي عبر نقل تجاربنا وخبراتنا الإقليمية والدولية في تطوير الموانئ والمناطق الحرة بمختلف مناطق وقارات العالم، متطلعين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر بما يخدم المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية».

وتلقت صناعة الموانئ والخدمات اللوجستية العالمية، باهتمام منقطع النظير، الإعلان عن تأسيس شركة التنمية المشتركة الجديدة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس باعتبارها تمثل تحالفاً استراتيجياً بين المجموعة الرائدة عالمياً وإقليمياً في صناعة الموانئ والخدمات اللوجستية والمشروع العالمي الأكبر والأهم في هذه الصناعة العالمية خلال المرحلة الحالية ولعشرات السنوات القادمة، حيث ستنقل مجموعة موانئ دبي العالمية عبر هذا المشروع المتكامل تجربتها الدولية في صناعة تطوير المناطق التجارية واللوجستية المتكاملة، مستندة إلى الدور العالمي لإمارة دبي في هذه الصناعة عبر النموذج الرائد الذي قدمته الإمارة إلى العالم في هذا المجال والمتمثل بتطوير وإدارة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بقيادة مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث شكل هذا النموذج النواة الأولى لتأسيس مناطق عمرانية وسياحية متكاملة نشأت حولها وأصبحت هذه المناطق من أهم المعالم المميزة لتجربة دبي التي تقدمت إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي على كل الأصعدة.

وسجلت موانئ دبي العالمية تحسناً جيداً في إجمالي دخلها العام 2016 على الرغم من أنه كان عاماً صعباً لقطاع الملاحة البحرية، وبلغت أرباح الشركة، مسجلة، على أساس التقارير المحاسبية، نمواً في العائدات بنسبة 4.9%. فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.4%، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54.4%.

وتنطلق مجموعة موانئ دبي العالمية إلى إنشاء المنطقة الصناعية واللوجستية والتجارية المتكاملة في قناة السويس من خلال الشركة المشتركة الجديدة مستندة إلى خبرتها الكبيرة وتجربتها الرائدة في تطوير وإدارة الموانئ في جمهورية مصر العربية، حيث تتولى مجموعة موانئ دبي العالمية تشغيل ميناء العينة السخنة المصري القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر، ما يمنحه ميزة استراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة لأكثر الممرات المائية التجارية استخداماً في العالم، فضلاً عن أنه يعد ميناء رئيساً لعبور البضائع للموانئ المصرية الأخرى، وكذلك إلى وسط القارة الأفريقية.

ويعد ميناء العين السخنة ومنطقة العين السخنة من أهم مكونات مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تشمل خطط تطوير الميناء مشروعات للتوسع في العمل بمحطات الحاويات الجديدة ومحطات البضائع العامة والشحنات الجافة والشحنات السائلة مع توفير الخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وإنشاء ميناء جاف، فيما تمثل منطقة العين السخنة محوراً صناعياً ولوجستياً رئيساً عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، يجمع بين مرافق الموانئ والمناطق الصناعية والمناطق السكنية، والطرق الممهدة والسكك الحديدية ويربطهم بالقاهرة ومدينة السويس، وتخصص المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فضلاً عن المرافق التجارية والمجمعات السكنية ومنشآت بناء السفن وإصلاحها.

ويشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد ومنطقة شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، حيث تتضمن التوسعات المقترحة لميناء شرق بورسعيد إضافة 26 كم مربعاً توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية لتصل المساحة الكلية للميناء إلى 70 كم، فيما يجري تطوير منطقة شرق بورسعيد حالياً لتصبح مركز إعادة شحن رئيس، إضافة إلى مركز لوجستي متعدد الوسائط.

كما يضم مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوير منطقة غرب القنطرة وميناء الأدبية وميناء العريش وميناء الطور ومنطقة شرق الإسماعيلية.