«موانئ دبي العالمية» وهيئة قناة السويس يتجهان نحو شراكة استراتيجية

دبي (الاتحاد)
دخلت صناعة المناطق العالمية للخدمات اللوجستية مرحلة جديدة في مسار تطورها الصاعد مع تأسيس شركة تنمية مشتركة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والتي تم إطلاقها رسمياً عبر موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على إنشائها كشركة تنمية رئيسة مشتركة لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري في القاهرة مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
وقال سلطان أحمد بن سليم: «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة، تبادر مجموعة موانئ دبي العالمية إلى تأسيس شركة التنمية المشتركة مع الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لدعم خطط الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنمية الاقتصاد المصري وتطويره من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسنعمل على مساندة هذا المشروع الحيوي عبر نقل تجاربنا وخبراتنا الإقليمية والدولية في تطوير الموانئ والمناطق الحرة بمختلف مناطق وقارات العالم، متطلعين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في مصر بما يخدم المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية».
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وسجلت موانئ دبي العالمية تحسناً جيداً في إجمالي دخلها العام 2016 على الرغم من أنه كان عاماً صعباً لقطاع الملاحة البحرية، وبلغت أرباح الشركة، مسجلة، على أساس التقارير المحاسبية، نمواً في العائدات بنسبة 4.9%. فيما نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17.4%، وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54.4%.
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ويعد ميناء العين السخنة ومنطقة العين السخنة من أهم مكونات مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تشمل خطط تطوير الميناء مشروعات للتوسع في العمل بمحطات الحاويات الجديدة ومحطات البضائع العامة والشحنات الجافة والشحنات السائلة مع توفير الخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وإنشاء ميناء جاف، فيما تمثل منطقة العين السخنة محوراً صناعياً ولوجستياً رئيساً عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، يجمع بين مرافق الموانئ والمناطق الصناعية والمناطق السكنية، والطرق الممهدة والسكك الحديدية ويربطهم بالقاهرة ومدينة السويس، وتخصص المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فضلاً عن المرافق التجارية والمجمعات السكنية ومنشآت بناء السفن وإصلاحها.
ويشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد ومنطقة شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، حيث تتضمن التوسعات المقترحة لميناء شرق بورسعيد إضافة 26 كم مربعاً توفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتنموية لتصل المساحة الكلية للميناء إلى 70 كم، فيما يجري تطوير منطقة شرق بورسعيد حالياً لتصبح مركز إعادة شحن رئيس، إضافة إلى مركز لوجستي متعدد الوسائط.
كما يضم مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوير منطقة غرب القنطرة وميناء الأدبية وميناء العريش وميناء الطور ومنطقة شرق الإسماعيلية.