«ويتيكس 2017» يدعو الجامعات الإماراتية والعالمية للمشاركة في قاعة الابتكار

دبي (وام)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجامعات الإماراتية والعالمية للمشاركة في «قاعة الابتكار» التي تنظم الهيئة فعالياتها باعتبارها جزءاً أساسياً من فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2017» التي تُقام تحت شعار «في طليعة الاستدامة» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «ستسهم قاعة الابتكار التي تستوعب مشاركة أكثر من 14 جامعة في ترسيخ أسس الاستدامة البيئية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد اخضر لتنمية مستدامة» ورؤية الإمارات 2021 التي تركز على تحقيق الاستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

ودعا الطاير الجامعات الإماراتية والعالمية إلى المشاركة في قاعة الابتكار ضمن معرض ويتيكس، لإبراز دورها المعرفي والعلمي في خدمة القضايا البيئية وعرض دراساتها البحثية ومشاريعها الابتكارية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتكنولوجيا، متطلعا إلى الدور الجوهري الذي تؤديه الجامعات في مواصلة التقدم في قطاعات الطاقة والبيئة والمياه.

وأشار الطاير إلى أنه كان لمشاركة الجامعات في قاعة الابتكار خلال الدورة السابقة من المعرض عظيم الأثر في إثراء معرض ويتيكس الذي يعد منصة علمية عالمية تجمع تحت مظلتها كل عام العلماء والمفكرين والمبتكرين والأكاديميين والطلبة من مختلف أنحاء العالم.