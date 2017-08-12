الخام يتراجع مع استمرار مخاوف المعروض

سيؤول (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أمس، متأثرة باستمرار المخاوف من تخمة المعروض رغم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع. ويراقب المستثمرون عن كثب تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على السوق عموماً. وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 51.62 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتاً أو 0.54 % عن الإغلاق السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس الجاري. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً أو 0.66 % إلى 48.27 دولار للبرميل مسجلاً أدنى مستوياته منذ 26 يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس الجاري مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً.