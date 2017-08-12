الفعاليات الصيفية تعزز مكانة أبوظبي كوجهة للعطلات العائلية

رشا طبيله (أبوظبي)

أسهمت الفعاليات التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الموسم الصيفي الحالي في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للعطلات العائلية من خلال الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الفعاليات من الزوار وسكان الدولة، وسط توقعات باستمرار النمو في عدد الزوار حتى نهاية الموسم، حسب سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وقال الظاهري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «تستمر فعاليات موسم صيف أبوظبي حتى 20 أغسطس الجاري في أرجاء إمارة أبوظبي كافة، ونحن في صدد تنظيم وإطلاق العديد من المشاريع والفعاليات التثقيفية الترفيهية السياحية الترويجية التي ترضي أذواق الجمهور بفئاته المتعددة والتي تساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعطلات العائلية والفردية».

وأضاف «نسعى إلى تقديم تجربة استثنائية في مختلف المعالم السياحية والفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق بالعاصمة، ومن بين العروض والفعاليات التي تم الإعلان عنها وفعالياتها قبل موعد انطلاقها عروض عيد الأضحى المبارك، معرض الحج: رحلة في الذاكرة، وفعاليات معرض العين للكتاب». وتوقع الظاهري أن يستمر النمو في أعداد الزوار والإقبال الشديد على العاصمة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة مع ما نقدمه من فعاليات وأنشطة تثري حياة الزوار والمقيمين على حد سواء.

وحول الطلب على الفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها تحت مظلة صيف أبوظبي، قال الظاهري «تشهد فعاليات موسم صيف أبوظبي إقبالاً كبيراً من الجمهور، ونتوقع المزيد من الإقبال والحضور في بقية العروض المسرحية والموسيقية والترفيهية.

وحول أداء الفنادق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لا سيما مع إطلاق عروض جاذبة، قال الظاهري« استقبلت الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام أكثر من 2.25 مليون نزيل في 165 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، بزيادة قدرها 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالإقبال الكبير مع العروض الترويجية المميزة للفنادق ومراكز التسوق خلال فعاليات موسم صيف أبوظبي، حيث شهدت العديد من الفنادق الممتازة نسبة إشغال كاملة، كما ستسهم تلك الفعاليات بلا شك في تعزيز الطلب خلال شهر أغسطس الجاري».

وأضاف الظاهري«سجلت السياحة المحلية الداخلية نمواً بنسبة 28%، حيث شكل عدد النزلاء المحليين نسبة 32% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق لهذا الشهر».

وفيما يتعلق بالطلب على أبوظبي من السياحة الداخلية والخارجية، قال الظاهري«سجلت أبوظبي زيادة كبيرة بنسبة 30% في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال شهر يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويعكس النمو السنوي القياسي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية حجم الثقة في الإمارة كوجهة سياحية على الساحة العالمية، والقيمة الاقتصادية التي توفرها.