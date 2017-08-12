جدارة دبي الائتمانية ترتفع %45.7 في النصف الأول

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي بأكثر من 45.7% خلال النصف الأول من العام 2017، مدعومة بانخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية في الإمارة، لأجل خمس سنوات إلى 121.3 نقطة أساس، مقابل 228.7 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتننتال إكستشانج سي إم إيه».

وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال تعاملات شهر يونيو من العام الجاري لتصل إلى 120.9 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 204.2 نقطة في الشهر ذاته من العام 2016، بانخفاض قدره 40.7%.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات الأول من العام الجاري إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.13% مقارنة مع 14.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 45.7%.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.