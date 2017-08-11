فضيحة البيض الملوث تطال فرنسا

أ ف ب

امتدت فضيحة البيض الملوث بالمبيد الحشري «فيبرونيل» في أوروبا لتطال فرنسا وذلك بعد كل من هولندا البلد المصدر وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والسويد.

وذكرت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم استيراد نحو ربع مليون من البيض الملوث، في الفترة ما بين إبريل ويوليو الماضيين.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية أنه تم طرح دفعة مكونة من 196 ألفاً من البيض البلجيكي الملوث للبيع في الفترة ما بين أبريل ومايو الماضيين واستهلاكه «من دون أي تأثير صحي ملحوظ».

وتم استيراد دفعة أخرى تبلغ 48 ألفاً من البيض الملوث من هولندا في يوليو الماضي. وتم سحب البيض الباقي من تلك الدفعة من الأسواق بعد اكتشاف الفضيحة بشأن استخدام المنتج.

وذكرت وزارة الزراعة الفرنسية أن المستويات المنخفضة من «فيبرونيل» في البيض الملوث، تعني أن المخاطر على صحة الإنسان ضئيلة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار العادات الغذائية الفرنسية.