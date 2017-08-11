تعويض مالي لمسلمة نزع شرطيون حجابها قسرا

أ ف ب

حصلت مسلمة، أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها، على 85 ألف دولار في مدينة «لونغ بيتش» بضاحية لوس أنجليس، في إطار اتفاق بالتراضي.

وتقدمت كيرستي باول، وهي أميركية من أصول إفريقية ومسلمة، بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين.

وكانت السيدة باول ترتدي الحجاب وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة. وقد وصفت التجربة بأنها سببت صدمة عميقة.

وصوتت «لونغ بيتش»، الثلاثاء، على الموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار. كما عدلت بلدات أخرى في مناطق «أورانج» و«سان برناردينو» ومحيط لوس أنجليس قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.

وأكد مونتي ماشيت مساعد المدعي في «لونغ بيتش»، في تصريحات نشرتها صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أن شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة «إذا كان ذلك ضرورياً لأمن العنصر» وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.

وكانت باول أوقفت خلال إجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في مايو 2015 لتهم ما زالت تدرس. وخلال توقيفها، قال رجال الأمن إن عليها خلع حجابها. وقد رفض طلبها شرطية لتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.

وقالت في الشكوى، التي تقدمت بها العام الماضي في لوس أنجليس «لا أتمنى لأي شخص أن يمر بما شعرت به».