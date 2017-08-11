تعويض مالي لمسلمة نزع شرطيون حجابها قسرا

حصلت مسلمة، أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها، على 85 ألف دولار في مدينة «لونغ بيتش» بضاحية لوس أنجليس، في إطار اتفاق بالتراضي.
وتقدمت كيرستي باول، وهي أميركية من أصول إفريقية ومسلمة، بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين.
وكانت السيدة باول ترتدي الحجاب وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة. وقد وصفت التجربة بأنها سببت صدمة عميقة.
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وأكد مونتي ماشيت مساعد المدعي في «لونغ بيتش»، في تصريحات نشرتها صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أن شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة «إذا كان ذلك ضرورياً لأمن العنصر» وبدون وجود شرطيين أو معتقلين ذكور.
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وقالت في الشكوى، التي تقدمت بها العام الماضي في لوس أنجليس «لا أتمنى لأي شخص أن يمر بما شعرت به».