الإمارات تدين حادث الدهس الإرهابي في فرنسا

أبو ظبي، باريس (وام، وكالات)
أدانت دولة الإمارات بشدة حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الجنود الفرنسيين في ضاحية لوفالوا بيري قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق أيا كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الفرنسية في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.
وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أنها «لم تستمع بعد» إلى حمو ب.، الجزائري (36 عاما)، الذي أُصيب بخمس رصاصات خلال اعتقاله أمس الأول بعد ساعات على الهجوم، بسبب حالته الصحية.وحدد المحققون هوية حمو ب.، المولود في 1980، خلال عملية اعتقاله التي جرت «بعنف» بعد الظهر على الطريق السريع المؤدي إلى كاليه في شمال فرنسا، بعد ساعات على دهس ستة جنود يشاركون في عملية سانتينال في لافالوا-بيري شمال غرب باريس. وتم رصد المعتدي الذي كان فاراً على متن سيارته من نوع «بي ام دبليو» المستأجرة، «بفضل معلومات لأشخاص وأشرطة فيديو»، كما ذكر المصدر في الشرطة. وباتت الشرطة تحرص على «استغلال العناصر» التي عثرت عليها خلال عمليات تفتيش قامت بها الأربعاء في منزله بالضاحية الباريسية وفي «نقاط أخرى». ... المزيد