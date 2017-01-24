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«آسيا واحدة هدف واحد»

علم الإمـارات يزين كـرة سعف النخيل في شـــــعار «آسيـا 2019»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017

مصطفى الديب - عبد الله القواسمة (أبوظبي)

كشفت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019، والتي تنظمها الإمارات عن الشعار الخاص بالبطولة، والذي يرمز إلى كرة قدم مصنوعة من سعف النخيل بألوان علم الإمارات، جاء ذلك خلال حفل إقامة القرعة التكميلية للبطولة بمشاركة 24 منتخباً في فندق سانت ريجس بكورنيش العاصمة أبوظبي.

حضر الحفل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، وشونج مونج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومدربو ومندوبو 24 منتخباً آسيوياً.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن انطلاقة كأس آسيا منذ النسخة الأولى عام 1956، وحتى النسخة الأخيرة عام 2015، واستعرض الفيلم نبذة تاريخية عن سجل الأبطال على مدار 16 نسخة سابقة.

ورحب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بالحضور، وأعرب عن أمله في استضافة مميزة على أرض الإمارات، كما تمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة في القرعة التكميلية.

ثم تحدث شونج مونج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي موجهاً تحيته إلى الحضور من جميع أرجاء القارة الصفراء نيابة عن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد القاري، وأكد ثقته التامة في قدرة الإمارات على تنظيم حدث تاريخي يؤكد تفوقها على صعيد تنظيم الأحداث الكبرى مثلما عودت الجميع. ... المزيد
     
 

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