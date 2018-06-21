  • الجمعة 08 شوال 1439هـ - 22 يونيو 2018م

كتاب جديد من إصدارات مركز سلطان بن زايد

عبيد يناقش أمن الخليج في 37 دراسة
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تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

في 300 صفحة، أصدر مركز سلطان بن زايد كتابا بعنوان «أمن الخليج/‏‏ تقارير ودرسات» للباحث الأكاديمي الدكتور نايف علي عبيد، وذلك في إطار سلسلة إصدرات المركز الأكاديمية.

يحتوي هذا الكتاب على 37 تقريراً ودراسة، تلقي الضوء على أهمية منطقة الخليج وعلى أهمية الأمن والاستقرار فييها، وتقدم بعض التوصيات لتعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.

وتناول الكتاب «المفاهيم النظرية للأمن»، و«الأمن العسكري والاستقرار السياسي في الخليج».

وتناول الكتاب التنافس بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك بين الدول الأوروبية نفسها على العقود التجارية مع دول الخليج. كما يناقش المكونات الرئيسة للسياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها المستقبلية تحت تأثير التغيُّرات السياسية والداخلية.

ثم ينتقل الكتاب إلى مناقشة السياسة الأميركية تجاه منطقة الخليج «سياسة الاحتواء المزدوج». وقدمت إحدى الدراسات تفسيرًا من خلال نظرية الاحتمالات لقراري الحرب اللذين اتخذهما صدام حسين في عام 1980 ضد إيران وفي عام 1990 ضد الكويت. ... المزيد
     
 

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