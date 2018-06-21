جيل متحرر من عقدة الأب ومن عناء قتله

محمد عريقات (عمان)

عاين شعراء أردنيون شباب نتاجات جيلهم الشعري في الأردن من زاوية أن هذه النتاجات لا تعكس تجربة جيل واحد، بل جاءت تجارب منفصلة لا يربطها نسق أو «قضية»، معلنة «انقلابها الشعري» على تجارب أجيال سبقتها، كما لو أن هذا الجيل ولد متحرراً من عقدة الأب ومن عناء قتله.

تؤكد الشاعرة سناء الجريري على أن الجيل الشعري الجديد في الأردن ظل فردياً حتى في أنشطته وفعالياته، وأنه لا يحب التعلم مصاب بعقدة الكتابة على حساب القراءة، وإن حدث وقرأ فإنه يستنسخ تجارب خالية من صورته وتجربته، لست بعيدة عن هذا الجيل غير أن تأمل الحالة التي نعيشها، يفيد في إعادة تقييمنا لذواتنا ونتاجنا.

وترى صاحبة المجموعة الشعرية «براري التوت» أن الكتابة هي النتاج الذي يبرز ملامح الفضاء الزماني والمكاني للإنسان، وليس بمستغرب ملاحظة انعدام الوضوح في الرؤية وأحيانا غياب الهوية الخاصة بالكاتب عند جيل الشباب وفي ذات الوقت الانفصال عن الموروث التقليدي في الأدب. وتلفت إلى أن الكتابة لدى جيل الشباب تبدو غائمة نظراً لميوعة المفاهيم والثوابت التي تربى عليها أبناء السبعينيات والثمانينيات ففي وقتنا نجد فكرة المنظور هي التي تسيطر على تقييم الواقع.

أما الشاعر خلدون عبد اللطيف فله رأي مختلف؛ فهو لا يوافق على أن الجيل الشعري الجديد في الأردن بالعموم لم يقرأ تجارب أجيال سبقته، ويؤكد على أن ثمة ما يشبه القطع التاريخي، أو الفجوة الشعرية في سيرة القصيدة الحديثة طرأ بشكل لافت بعد الألفية الثالثة.