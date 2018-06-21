فونسيكا يقود الظفرة في «صالات آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ فريق الظفرة لكرة قدم الصالات، مساء أمس الأول، إعداده وتحضيراته الفنية والبدنية في دبي لتمثيل الدولة في كأس الأندية الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وجرت انطلاقة الإعداد بحضور حسن عباس الحمادي عضو شركة الظفرة للألعاب، وشكلت التدريبات اللقاء الأول بين المدرب الإسباني فونسيكا واللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري فيصل عبد الله مدير الفريق ومنصور جميل ومحمد الغاوي مساعدي المدرب.

وحظيت الحصة التدريبية الأولى بمشاركة جميع لاعبي الفريق بمن فيهم جابر محمد يوسف ومحمد عبيد المعارين من نادي النصر، وسينتظم المحترفان الياباني رافا والبرازيلي باسورا في التدريبات قبل سفر الفريق إلى معسكر الإعداد الخارجي في تايلاند.

ورحب حسن الحمادي باسم مجلس إدارة النادي، ونيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بالمدرب الإسباني فونسيكا والبرازيلي ديفي مدرب اللياقة البدنية، والبرتغالي جواو مدرب حراس المرمى.

وقال: طموح الظفرة الذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية، وعلى الأقل تحقيق نتائج أفضل من التي حققها في الموسم الماضي، وأضاف: ثقتنا في الجهازين الفني والإداري كبيرة ونتمنى التوفيق للاعبي الفريق، مشيراً إلى أن مجموعتنا تضم بطل العراق وبطل فيتنام وبطل كوريا الجنوبية، وسبق للفريقين العراقي والفيتنامي الصعود إلى النهائيات في النسخ السابقة وهما مميزان، وكذا الحال بالنسبة للفريق الكوري الجنوبي.

وقال: سيلعب الفريق مباراتين في التجمع الداخلي قبل المغادرة إلى معسكر تايلاند 20 يوليو، وسيلعب الفريق 4 مباريات في بانكوك، ويغادر إلى إندونيسيا 29 يوليو للانضمام إلى الوفود المشاركة في البطولة التي ستنطلق في الأول من أغسطس.

وعلى خط آخر، تعرض اللاعب حمدان الكثيري للإصابة في الحصة التدريبية الأولى للإصابة بخلع أحد أصابع يده اليمنى وتم تثبيته بالحديد قبل أن يتم إدخاله الجبس في اليوم التالي، وسيخضع اللاعب للعلاج والراحة خلال الأيام القادمة.