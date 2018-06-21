ويزاردز يواجه نيكس في لندن

لندن (رويترز)

قالت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إن واشنطن ويزاردز سيواجه نيويورك نيكس يناير المقبل بلندن في الموسم التاسع الذي تستضيف فيه المدينة مباراة في البطولة. وستكون المرة الثالثة التي يلعب فيها نيكس في لندن بعد 2013 و2015، بينما ستكون الأولى لويزاردز، وتأتي المباراة في إطار خطة رابطة الدوري لنشر البطولة عالمياً. وقال بنجامين موريل، نائب رئيس رابطة الدوري لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيان: إقامة مباريات في لندن أصبحت أمراً معتاداً، هذا دليل على شهرة الدوري ،وسيأتي الجميع من أوروبا إلى لندن لحضور المباراة.

وفي المواسم الثمانية السابقة تم بيع تذاكر كل المباريات، وقال تيم هارداواي الابن لاعب نيكس، إنه يتطلع للعب أمام الجماهير في لندن مرة أخرى. وأضاف: أشعر بالإثارة للعودة إلى لندن. خضت تجربة رائعة في الزيارة الماضية في 2015 باللعب أمام الجماهير المتحمسة، وأتطلع لرحلة أخرى.