السلة يختتم معسكر تونس بـ «الدولية»

علي معالي (دبي)

يعود اليوم منتخبنا لكرة السلة للرجال بعد أن اختتم معسكره في تونس بالمشاركة في بطولة دولية استعدادا للجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج المقررة من 27 إلى 30 من الشهر الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 2021، ولعب منتخبنا في هذه البطولة أمام منتخبات تونس والكونجو الديمقراطية ومالي، وتم الاستقرار على اختيار صالة نادي شباب الأهلي- دبي «فرع الممزر» لإقامة المنافسات عليها، في البطولة التي يشارك فيها منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وكان منتخبنا قد تصدر الجولة الأولى التي جرت فبراير الماضي في البحرين.

وخلال تواجد المنتخب في تونس ومن قبلها في المعسكر الخارجي حرص الجهاز الفني للمنتخب والمكون من د.منير بن الحبيب مديرا فنيا والكابتن عبد الحميد إبراهيم مدربا على تشكيلة اللاعبين التي ستخوض البطولة من قائمة الـ 14 لاعبا التي تم الاستقرار عليها وهم صالح سلطان، خليفة خليل، أحمد عبد اللطيف، طلال سالم، حسين علي، محمد محمود، عمر خالد، راشد ناصر، قيس عمر، حمد عاشور، راشد أيمن، جاسم محمد، مبارك خليفة، خالد خليفة، ويدخل المنتخب في معسكر مغلق لحين انطلاق المنافسات أملا في أن يحافظ الأبيض على صدارته.

من جانب آخر، تم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد إضافة إلى لجنة التسويق ومحمد عبد الله الحاج نائب رئيس الاتحاد، نائبا لرئيس اللجنة العليا المنظمة وعبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيسا للجنة الفنية، وسالم المطوع أمين عام الاتحاد، مديرا البطولة وتم توزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة، أسامة قرقاش مسؤول الإدارة، وفريد القيواني للجنة المالية، وخالد الهاجري «التواصل»، وميثاء بن ضاوي «المتطوعين»، ويترأس د. منير بن الحبيب «مدير العمليات والتواصل»، ومحمد حسين قايد «ممثل قنوات دبي الرياضية وعبد الله شهداد ممثل مجلس دبي الرياضي، والرائد محمد علي راشد «الإدارة العامة لشرطة دبي»، وجاسم محمد بن كلبان «هيئة الصحة، مدير الفعاليات الطبية الخارجية»، وسلطان عبدالرحمن أحمد «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

من جانب آخر، وصل منتخب عمان لإقامة معسكر في دبي حتى موعد البطولة يلعب خلاله عددا من المباريات الودية وكان العماني قد جاء في المركز الأخير في الجولة الأولى.