«التنس» يناقش مع «الآسيوي» النظام الجديد لكأس ديفيز

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس أنيل كانا رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة أمس الأول بقصره في منطقة الجميرا، وتناول اللقاء سبل تطوير اللعبة وتعزيز آفاق التعاون بين الاتحادين المحلي والقاري بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وأحمد عبد الملك نائب رئيس الاتحاد وناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد وصلاح البراملي المدير الفني.

وتأتي هذه الزيارة قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي أغسطس المقبل والتي ستناقش العديد من القضايا المهمّة وفي مقدمتها النظام الجديد المقترح لكأس ديفيز، حيث يدرس الاتحاد الدولي مقترحا قدمته شركة كوسموس الإسبانية بتنظيمها في شكل بطولة عالمية على مدار فترة زمنية قصيرة بدلا من نظامها الحالي.

وأكد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي تأتي في إطار تبادل الآراء حول مستقبل اللعبة واستعراض برامج التطوير التي يقوم بها الاتحاد المحلي في ظل ما يشهده التنس العالمي من تطوّر سريع.

وأوضح «تم خلال اللقاء بحث بعض قضايا اللعبة والتحديات التي تواجهها في منطقتنا الآسيوية بشكل عامّ وإبراز جهود اتحاد الإمارات للارتقاء باللعبة في مختلف مناطق الدولة، موضحا أن التعاون بين الاتحاد المحلي والقاري يمتد لسنوات طويلة سواء من خلال تنظيم البطولات أو عبر ورش عمل وتبادل الآراء الفنية».