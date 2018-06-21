ألمانيا حققت أرباحاً بـ 2.9 مليار يورو من أزمة ديون اليونان

برلين (د ب أ)

قالت الحكومة الألمانية، إن القروض والسندات التي تم شراؤها دعما لليونان منذ عام 2005 حققت أرباحاً بـ 2.9 مليار يورو (3.3 مليار دولار) لألمانيا، وذلك في إطار رد الحكومة على استفسار برلماني مقدم من جانب حزب الخضر المعارض.

وتم تحصيل الأرباح من مجموعة من البرامج- ومن بينها «برنامج سوق الأوراق المالية»، وهو برنامج لشراء السندات متوقف حاليا كان أطلقه البنك المركزي الأوروبي عام 2010، ودعمتها ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة لمنع انهيار اقتصاد اليونان، وتحصل المركزي الألماني على أرباح 2.9 مليار يورو من برنامج سوق الأوراق المالية، جرى تحويلها إلى الموازنة الألمانية.

ويتضمن الرقم أيضا أرباحاً بـ400 مليون يورو من قرض يعود لعام 2010 من بنك التنمية الألماني «كيه.إف.دبليو» الذي تملكه الحكومة الألمانية.

وقال سفين-كريستيان كيندلر من حزب الخضر، إن تحقيق ألمانيا لأرباح يستدعي خفض ديون اليونان، وأضاف أنه من غير المقبول أن «تقوم الحكومة الاتحادية بتحسين وضع ميزانيتها بالمليارات من أرباح فوائد من اليونان».