المري رئيساً لمجلس إدارة الألعاب بشباب الأهلي- دبي

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي- دبي التشكيل الجديد لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي برئاسة محمد أحمد المري رئيس لمجلس الإدارة، وطلال الشنقيطي نائباً للرئيس واختيار كل من عامر علي، ماجد سلطان سليمان، سعد عوض المهري، عدنان العبار، منصور بوعصيبة، ماجد مصطفى أهلي أعضاءً لمجلس الإدارة، وناقش المجلس سبل الارتقاء بالنادي ودعم المكتسبات من أجل مستقبل أفضل.

وعرض المجلس الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة إضافة إلى الموازنة المالية للقطاع، ومهام وواجبات القطاع بداية من الموسم القادم، وسيتم العمل مباشرة بهذا القرار لبحث الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد وما يصبو إليه المجلس لبحث تطوير آلية العمل في الكيان الجديد.

وقرر المجلس توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على الألعاب حيث كلف عامر علي بكرة السلة، وماجد سلطان بالكرة الطائرة، وماجد أهلي بكرة اليد، وسعد عوض بألعاب القوى وتنس الطاولة، وعدنان العبار بالألعاب القتالية، ومنصور بو عيصبة بالدراجات.

وطلال الشنقيطي نائب رئيس اللجنة بقطاع المرأة بالتنسيق مع المعنيين في القطاع لاقتراح أسماء للإشراف على الأنشطة.

وتناول المجلس رؤى الفترة المقبلة والتي ستشهد مواصلة النجاح بالنادي في رياضاته ومجالاته كافة، والتي ستواصل إحداث نقلات نوعية في كل الأقسام ورفده بالكوادر الشابة والاهتمام بالمراحل السنية المختلفة ودعم الرياضات الجماعية فضلاً عن الاهتمام بالألعاب الفردية والعناية بالمواهب ومواصلة النجاح في النشاط الثقافي والمجتمعي والمحافظة على التميز في الأداء والعمل.

واتخذ المجلس قرارا بتكثيف الاجتماعات خلال الفترة القادمة بغرض إعداد اللوائح التنفيذية للألعاب الرياضية والمصادقة عليها.