المري رئيساً لمجلس إدارة الألعاب بشباب الأهلي- دبي

دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي- دبي التشكيل الجديد لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي برئاسة محمد أحمد المري رئيس لمجلس الإدارة، وطلال الشنقيطي نائباً للرئيس واختيار كل من عامر علي، ماجد سلطان سليمان، سعد عوض المهري، عدنان العبار، منصور بوعصيبة، ماجد مصطفى أهلي أعضاءً لمجلس الإدارة، وناقش المجلس سبل الارتقاء بالنادي ودعم المكتسبات من أجل مستقبل أفضل.
وعرض المجلس الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة إضافة إلى الموازنة المالية للقطاع، ومهام وواجبات القطاع بداية من الموسم القادم، وسيتم العمل مباشرة بهذا القرار لبحث الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد وما يصبو إليه المجلس لبحث تطوير آلية العمل في الكيان الجديد.
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وطلال الشنقيطي نائب رئيس اللجنة بقطاع المرأة بالتنسيق مع المعنيين في القطاع لاقتراح أسماء للإشراف على الأنشطة.
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واتخذ المجلس قرارا بتكثيف الاجتماعات خلال الفترة القادمة بغرض إعداد اللوائح التنفيذية للألعاب الرياضية والمصادقة عليها.