ارتفاع أسعار النفط يزيد مبيعات منتجات تحسين كفاءة استهلاك الوقود

سيؤول (د ب ا)

أظهرت بيانات صادرة في كوريا الجنوبية، أن ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية أدى إلى زيادة مبيعات المنتجات التي تحسن كفاءة استهلاك الوقود في السيارات خلال الشهر الماضي في كوريا.

وبحسب بيانات موقع «أوكشن» للتجارة الإلكترونية، فإن مبيعات المنتجات التي تؤدي إلى تحسين كفاءة محركات السيارات، وتقلل استهلاكه للوقود زادت بنسبة 196% خلال الفترة من 18 مايو الماضي إلى 17 يونيو الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وزادت مبيعات سائل تبريد المحرك بنسبة 71% سنوياً خلال الفترة نفسها، في حين زادت مبيعات زيوت المحركات بنسبة 135% سنوياً.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت خلال الشهور القليلة الماضية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 4 سنوات على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما يهدد انتظام تدفق إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.