صندوق صيني يستحوذ على «باكارا» الفرنسية

باريس (أ ف ب)

أتمت شركة «باكارا» الفرنسية الفاخرة للكريستال الخميس عملية استحواذ عليها من الشركة الصينية لإدارة الاستثمارات «فورتشن فاونتن كابيتال» مقابل 164 مليون يورو، بعد أكثر من عام على توقيع تعهد بالشراء.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان، إن عملية الشراء «تكريس لانتهاء عملية من المشاورات بين هيئات لتمثيل الموظفين في فرنسا، والحصول على بعض الموافقات في الصين». ويشمل عقد الشراء 8.88% من رأس مال «باكارا».

وكانت «فورتشن فاونتن كابيتال» وقعت في يونيو 2017 «تعهداً لا رجوع فيه بالشراء» مع الجهتين الرئيسيتين المالكتين للأسهم في باكارا، وهما مجموعة «ستاروود كابيتال» والـ «كاترتون» لشراء أسهم في «باكارا» بسعر 222,70 يورو للسهم الواحد.

وتتمركز الشركة الفاخرة التي قدرت قيمتها بـ185 مليون يورو في أكتوبر 2017، في بلدة تضم 4500 نسمة في وادي لامورت بشرق فرنسا، ويعمل لديها 500 موظف. والعلامة التي أسسها الملك لويس الخامس عشر قبل 250 عاما معروفة في العالم أجمع بمنتجاتها للمائدة والإضاءة والحلي. ومنذ حيازة مجموعة «ستاروود كابيتال» الأميركية المتخصصة في الأثاث لغالبية رأس المال في 2005، تراجعت الاستثمارات في «باكارا» على السنوات الأخيرة.

ويقضي مشروع الصندوق الصيني الذي يشمل بين 20 و 30 مليون يورو من الاستثمارات على الأمد القصير، وربما 50 مليون يورو على الأمد المتوسط، بتعزيز شبكة التوزيع وكسب أسواق ناشئة، خصوصاً في الولايات المتحدة.