تيسلا تنتج أول سيارة كهربائية من «طراز 3»

واشنطن (د ب ا)

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا»، إن الشركة احتاجت 3 أسابيع لإقامة خط تجميع جديد بالكامل للسيارة «موديل 3»، حيث بدأت إنتاج أول سيارة ذات محرك مزدوج من هذا الطراز.

ويمكن للنسخة الجديدة ذات الأداء المرتفع من هذا الطراز التي تعمل بنظام الدفع الرباعي الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية. وهناك نسخة أخرى من طراز «موديل3» تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى لهذه النسخة من السيارة إلى 140 ميلا في الساعة.

أما السيارة الجديدة فتصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلا. ويصل مدى النسختين إلى 310 أميال قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «تيسلا» خطة لتسريح 9% من عمالها دون تأثير على خطة إنتاج الطراز «موديل 3» بهدف الوصول إلى مرحلة تحقيق أرباح حيث لم تحقق الشركة الأميركية أي أرباح صافية منذ إنشائها قبل نحو 15 عاماً.

كان «إيلون ماسك»، مؤسس ورئيس الشركة، أعلن الأسبوع الماضي عزم الشركة تسريح 9% من عمالها «لخفض النفقات وتحقيق أرباح».

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى عمال الشركة نشرها «ماسك» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال إن تيسلا لم تحقق أبدا أرباحا سنوية وملتزمة بالطاقة النظيفة، لكن الشركة «لن تنفذ مهمتها إذا لم نظهر قدرتنا على تحقيق أرباح مستدامة».

ووصف «ماسك» الموقف الراهن بأنه إعادة هيكلة «صعبة لكنها ضرورية» في مختلف قطاعات الشركة. وكان إجمالي عدد عمال الشركة نهاية العام الماضي 37543 عاملا.

وتشمل خطة خفض العمالة أكثر من 3000 عامل من العمال الدائمين لكنها لن تؤثر على الروابط الإنتاجية المتعاونة معها، لذلك لن يتأثر هدف الشركة بإنتاج كثيف للسيارة «موديل3».