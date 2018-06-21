الصين تراقب السيارات إلكترونياً

أقرت الصين خطة وطنية جديدة بشأن فحص السيارات إلكترونياً مما يتيح لحكومة بكين رصد مواطنيها على الطرق، لتضاف إلى القرارات الأخيرة الرامية إلى نفس الاتجاه مثل نشر كاميرات الفيديو، وتقنية التعرف على الوجوه في الشوارع.

وتقوم الصين حالياً بوضع الخطط الخاصة بتأسيس برنامج تتبع السيارات على مستوى البلاد باستخدام نظام تحديد الهوية الإلكتروني، وفقًا للسجلات والأشخاص الذين تم اطلاعهم على هذه الخطوة.

وبموجب الخطة التي سيتم طرحها في الأول من يوليو، سيتم تركيب رقاقة تحديد ترددات الراديو لتتبع المركبات على السيارات عند تسجيلها في إدارات المرور في البلاد. وقال أشخاص مطلعون على تلك الخطوة، إن تطبيق الخطة الجديدة سيكون طوعيا في البداية، لكنه سيكون إلزامياً للمركبات الجديدة بداية من يناير 2019.

ووصفت السلطات الخطة بأنها وسيلة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد وأيضاً للحد من الازدحام المروري المنتشر في المدن الصينية المختلفة، وذلك حسبما يتردد في الوثائق الرسمية، ووسائل الإعلام الحكومية، ولكن ما يثير قلق الصينين من هذا الإجراء أنه سيفاقم من مشكلة تلوث البيئة التي تعاني منها الصين بالفعل.

لكن مثل هذا النظام الذي يتم العمل على تنفيذه في أكبر سوق للسيارات في العالم والذي تبلغ مبيعاته نحو 30 مليون سيارة سنوياً سيوسع شبكة المراقبة الصينية على سكان الصين بشكل كبير، ليضاف إلى وسائل المراقبة الأخرى المستخدمة في الشوارع بالفعل، مثل كاميرات المراقبة، وتقنية التعرف على الوجه والمراقبة عبر الإنترنت.