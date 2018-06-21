الطاير يلتقي وزير مالية لوكسمبورج

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع نظيره بيير غرامينيا وزير المالية في دوقية لوكسمبورج، خلال زيارة قام بها وفد دولة الإمارات إلى دوقية لوكسمبورج.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول العلاقات المشتركة بين الدولتين وأطر التعاون في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب مناقشة موضوعات مرتبطة بأنشطة التمويل والصيرفة وتكنولوجيا الخدمات المالية، والتطبيق العملي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي DTA.

وأكد الطاير أهمية العمل المشترك بين الدولتين لتفعيل نشاط ودور مجلس الإمارات-لوكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، الذي يضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية لدى الجانبين، في مقدمتها وزارتا المالية للبلدين، وذلك من خلال توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين.

وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على دعم العلاقات والتواصل بين البلدين، لدعم مجتمع الأعمال، والتعاون في تبادل الخبرات بشأن شفافية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والمعايير الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فضلاً عن مناقشة عمليات التمويل الأخضر والأوراق المالية الخضراء لمكافحة التغيير المناخي، التي تعد خطوة هامة نحو تبني الاقتصاد الأخضر وتحفيز الحكومات على المستوى الدولي لمراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لتشجيع التحول نحو أسواق رأس المال الخضراء، وخاصة أن دولة الإمارات تمتلك صكوكاً خضراء خاصة بالطاقة الشمسية المتجددة مع هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا)».