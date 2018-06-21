«قوى شرائية» جديدة تدعم مؤشرات الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت قوى شرائية جديدة في دعم مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع، ليغلق مرتفعاً بفعل التداولات الإيجابية والسيولة المرتفعة التي استهدفت عدداً من الأسهم القيادية، وذلك رغم تسجيله إغلاقاً أسبوعياً بنسبه هبوط بلغت 3.6%، فيما واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعرضه لضغوط البيع وعمليات جني أرباح طالت سهم «اتصالات» ليغلق متراجعاً بنسبة 3.8% على أساس أسبوعي.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 638.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 398.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4624 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 68 شركة مدرجة، ارتفعت منها 23 سهماً، فيما تراجعت أسعار 31 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تقليص خسائره ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 4535 نقطة متراجعاً بنسبة 0.33%، متأثراً بضغوط بيع طالت عدداً من سهم «اتصالات»، بعدما تم التعامل على أكثر من 92.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 186 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1009 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفعت منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد شهد خلال جلسة تعاملات أمس، دخول قوى شرائية على عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم «إعمار» ساهمت في دعم المؤشر، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.19% عند مستوى 2928 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 306.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 452.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3615 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفعت منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، بينما ظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. وتعليقاً على تعاملات جلسة أمس، قال إياد البريقي، مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية: «إن القوى الشرائية التي شهدتها أسهم سوق دبي ساهمت في تقليص خسائر المؤشر الأسبوعية التي تعرض لها خلال جلسات الأسبوع»، مؤكداً أن السيولة الجديدة ستكون مفتاح معاودة الأسهم المحلية للصعود مرة أخرى بعد تراجعات الجلسات الأخيرة.

وأضاف البريقي أن الضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية خصوصاً في سوق أبوظبي، مع استمرار عمليات جني الأرباح المتوقعة على العديد من الأسهم القيادية والمنتقاة، ساهمت في تسجيل المؤشر العام إغلاقاً أسبوعياً سلبياً، مؤكداً أن مستثمري الأسواق المالية المحلية ما زالوا متمسكين بمراكزهم المالية دون اللجوء إلى عمليات بيع عشوائية، ما يشير بوضوح إلى توافر الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً بالأسواق المحلية. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «منازل العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، حيث تم التعامل على أكثر من 18.9 مليون سهم، بقيمة 9.1 مليون درهم، ليغلق عند سعر 0.49 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «اتصالات» متصدراً الأسهم النشطة بالقيمة مسجلاً 44.4 مليون ليغلق متراجعاً عند سعر 16.05 درهم، خاسراً 15 فلساً عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي، جاء سهم «العربية للطيران» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 87.3 مليون سهم، بقيمة 86.2 مليون درهم، ليغلق عند سعر الدرهم، متراجعاً بنسبة 3.85%، خاسراً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة ليسجل مع نهاية الجلسة تداولات بقيمة بلغت 107.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 20.9 مليون سهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.17% عند سعر 5.20 درهم، رابحاً 6 فلوس عن الإغلاق السابق.