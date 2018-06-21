«ترين»: أبوظبي ملتزمة ببناء مستقبل أكثر استدامة

سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم شركة ترين المتخصصة بتوفير أنظمة التكيف والتبريد الداخلية، والتابعة لشركة إنجرسول راند العالمية، التوسع في أسواق الإمارات عموما وأبوظبي على وجه الخصوص، بحسب يوهان ساملسون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ترين في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال ساملسون لـ«الاتحاد»، إن أبوظبي ملتزمة ببناء مستقبل أكثر استدامة، مما يزيد من الطلب أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، مشيرا إلى الاهتمام بمنتجات «ترين» في عدد كبير من القطاعات، بما في ذلك مصانع الأغذية والمشروبات، ومؤسسات النفط والغاز، والمباني المدرسية والجامعية، والشركات التجارية، والمباني السكنية ومرافق الرعاية الصحية.

وأضاف: بالنظر إلى أن ثلث استخدام الطاقة في الشرق الأوسط في المباني يكون على أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، نعتقد أن أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ذات البصمة الكربونية الأقل، ستكون عنصراً حاسماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021.

وتابع: شركة ترين توفر أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتقدم أيضاً تلك الأنظمة مع الجيل القادم، وخيارات التبريد منخفضة القدرة على إحداث ظاهرة الاحتباس العالمي، وهذه الاستراتيجية المزدوجة تشكل خياراً مستداماً يتفق بشكل مباشر مع الأهداف المحددة في رؤية 2021، وإكسبو 2020 والرؤية البيئية في الإمارات 2030، لتوفير مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.