«دائرة الطاقة أبوظبي» تشارك في «الطاقة الشمسية» بميونخ

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك وفد من قادة ومهندسي القطاع من دائرة الطاقة بأبوظبي بمعرض ومؤتمر الطاقة الشمسية 2018 – «إنترسولار أوروبا»، والذي يقام في ميونيخ بألمانيا من 19 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار: «الطاقة الشمسية تساهم بتوليد الطاقة لدعم التنقلية».
ويهدف المعرض إلى إبراز دور الطاقة النظيفة في تعزيز استخدام وسائل النقل من خلال طرح مختلف تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ويستعرض جديد التكنولوجيا لدعم وسائل النقل الكهربائية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بمحطات الشحن، لاستعراض الآفاق والاحتمالات المتنوعة التي تم ابتكارها من أجل استدامة البيئة والموارد الطبيعية.
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وفي هذا السياق أعربت دائرة الطاقة عن حرصها في المرحلة المقبلة على تطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى الشوط الكبير الذي قطع تحقيقاً لمبدأ الاستدامة في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي، وأشارت إلى أن مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان يؤكد حرص الدائرة على التوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة في تأمين الطلب على الكهرباء خلال الفترة القادمة. وتعمل الدائرة على تنفيذ هذا المشروع باعتباره أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ويتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاوات، ويتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد الشبكة المحلية بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث يسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، واستدامة الموارد الطبيعية، إضافةً إلى الاستعانة بأعلى المعايير الدولية في القطاع لتحقيق التنويع لمصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد الإمارة.