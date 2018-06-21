«دائرة الطاقة أبوظبي» تشارك في «الطاقة الشمسية» بميونخ

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد من قادة ومهندسي القطاع من دائرة الطاقة بأبوظبي بمعرض ومؤتمر الطاقة الشمسية 2018 – «إنترسولار أوروبا»، والذي يقام في ميونيخ بألمانيا من 19 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار: «الطاقة الشمسية تساهم بتوليد الطاقة لدعم التنقلية».

ويهدف المعرض إلى إبراز دور الطاقة النظيفة في تعزيز استخدام وسائل النقل من خلال طرح مختلف تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ويستعرض جديد التكنولوجيا لدعم وسائل النقل الكهربائية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بمحطات الشحن، لاستعراض الآفاق والاحتمالات المتنوعة التي تم ابتكارها من أجل استدامة البيئة والموارد الطبيعية.

وتأتي مشاركة دائرة الطاقة في هذا المعرض بهدف الاطلاع على المشاريع الجديدة التي تسهم في إفساح المجال أمام الشركات المتخصصة وأصحاب الأنظمة الكهروضوئية، للاستفادة من محطات الشحن بالطاقة الشمسية، وتعزيز فرصة التعاون مع الشركات المزودة للتقنيات الشمسية، ويأتي اهتمام الدائرة بمستجدات الشحن الكهربائي للمركبات التزاماً بدورها كمنظم لإطار عمل محطات الشحن الكهربائي، حيث يتضمن الإطار التنظيمي التعليمات الفنية الخاصة بها، إضافة لدليل إرشادي لتركيب هذه المحطات لضمان الاستخدام الآمن، كما يتكفل الإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي بإيجاد البيئة الملائمة لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الإمارة، مما يعزز من جاهزية البنية التحتية اللازمة لمواكبة الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية، وتتضمن التعليمات الفنية التي تم إصدارها أربعة أنماط لشحن المركبات الكهربائية.

وفي هذا السياق أعربت دائرة الطاقة عن حرصها في المرحلة المقبلة على تطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى الشوط الكبير الذي قطع تحقيقاً لمبدأ الاستدامة في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي، وأشارت إلى أن مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان يؤكد حرص الدائرة على التوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة في تأمين الطلب على الكهرباء خلال الفترة القادمة. وتعمل الدائرة على تنفيذ هذا المشروع باعتباره أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، ويتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاوات، ويتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد الشبكة المحلية بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث يسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، واستدامة الموارد الطبيعية، إضافةً إلى الاستعانة بأعلى المعايير الدولية في القطاع لتحقيق التنويع لمصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد الإمارة.