الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر

واشنطن (رويترز)

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 6 أشهر أمس، تحت وطأة الدولار القوي ومع إبقاء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لرفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب، منخفضاً 0.4% إلى 1262.88 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن أقل سعر له منذ 20 ديسمبر عند 1261.36 دولار في وقت سابق بعد أن فقد 3% على مدى الجلسات الخمس الأخيرة. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 1264.50 دولار للأوقية، وقال نعيم أسلم كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس «المعدن النفيس (الذهب) في اتجاه نزولي مؤكد، وهذا في الأساس بسبب القوة في مؤشر الدولار المتداول عند مستوى مرتفع». وحافظ الدولار على موقعه قرب أعلى مستوياته في 11 شهراً مقابل سلة عملات اليوم مدعوماً بصعود العوائد الأميركية في حين سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته منذ نوفمبر2017 قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي.

ونزلت الفضة 0.5% إلى 16.18 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو عند 16.16 دولار.