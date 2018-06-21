عجمان تسعى لبناء اقتصاد مستدام

عجمان (وام)

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، أهمية المساهمة في بناء اقتصادٍ مستدام وتحقيق الهدف بأن تكون الإمارة واجهة اقتصادية عالمية ونقطة جذب للمستثمرين وقطاع الأعمال، بما يواكب حركة الاقتصاد الدولية والمحلية ويحقق رؤية إمارة عجمان 2021.

جاء ذلك، خلال الجلسة السادسة التي عقدتها اللجنة لعام 2018 بحضور الأعضاء، والتي تضمنت الاستماع للرد المقدّم من مصرف عجمان بخصوص إنشاء صندوق عجمان العقاري برأسمال مقترح 50 مليون درهم ويهدف لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للمساهمة فيه لتنمية أموالهم. واطلعت اللَّجنة على تقرير حول الحزمة الأولى من مؤشرات ومستهدفات الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 لمحور «اقتصاد أخضر»، والذي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير وتشجيع وتنفيذ مشاريع متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي من شأنها رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين على المدى الطويل.