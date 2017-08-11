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محمد بن زايد يستقبل مبعوث وزير الخارجية الأميركي
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تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ اللواء المتقاعد أنتوني تشارلز زيني المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأميركي الذي يقوم بجولة في المنطقة.

 حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 كما حضر اللقاء باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة  والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.

     
 

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