المزروعي: «أوبك» تتخذ قراراً جيداً للسوق والمستهلكين

فيينا (رويترز)

قال وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي، إن منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» ستأخذ قراراً جيداً للسوق والمستهلكين، تعليقاً على النقاشات الدائرة حالياً في اجتماع المنظمة في فيينا بعنوان «البترول.. التعاون من أجل مستقبل مستدام»، برئاسة معالي وزير الطاقة.

وأكد معالي الوزير في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن تعاون أعضاء «أوبك» مع الدول غير الأعضاء حقق نجاحا كبيرا خلال الأشهر الـ 18 الماضية، لحرص المنظمة على توفير إمدادات الطاقة العالمية. وقال إن «المؤتمر منصة دولية تفاعلية تمنحنا فرصة النقاش الجماعي والتعاون المشترك والهادف لتحقيق تنمية مستدامة والبحث عن الفرص في عالم النفط»، مشيرا إلى أنه حدث يجمع وزراء وصناع قرار وأكاديميين وباحثين وإعلاميين وكل المهتمين بالاقتصاد.

وبحث المؤتمر تطلع «أوبك» إلى شراكة مؤسسية مع المنتجين خارجها لرفع الإنتاج تدريجيا، والصعوبات التي تواجه المنظمة في زيادة إنتاج النفط، وسط دعوات كبار المستهلكين العالميين لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

كما ناقش الحدث مستقبل التعاون العالمي في الطاقة وتطورات التكنولوجية في القطاع والاستثمارات، إلى جانب الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لصناعة النفط.