«فن الشارع» يغير ملامح الأحياء الفقيرة

ميديين (كولومبيا)(أ ف ب)

غير الفنان الفرنسي طارق بوعناني بريشته صورة حي «إل بيسيبره» الفقير في ميديين في شمال غرب كولومبيا حيث تزين جدارية ضخمة متعددة الألوان واجهة 230 كوخاً متراصاً على سفح جبل. وأراد فنان الشارع طارق بوعناني البالغ 27 عاما تحويل صورة هذه المنطقة حيث يقيم 5500 شخص هجرتهم غالبيتهم أعمال العنف بين الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. وقال الفنان الفرنسي الشاب «الهدف كان بإحداث التغيير من خلال الفن، تغيير لنظرة الناس إلى هذا الحي ونظرة سكانه إليه». وأتى بوعناني للمرة الأولى إلى كولومبيا عام 2013 في إطار تبادل جامعي.. وهو يرسم بمساعدة سكان الحي على واجهات المنازل ما يصفه بنفسه عملا له «انعكاس اجتماعي».. وقد دشن العمل الأربعاء الماضي واستقبل مشروعه بداية بالتشكيك.