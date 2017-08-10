ديناصورات في الأرجنتين

نيويورك (أ ف ب)

بعد ثلاث سنوات على اكتشاف متحجرات تعود لما يعتقد أنه أكبر نوع من الديناصورات التي عاشت على الأرض، في باتاغونيا في الأرجنتين، توصل علماء مجتمعون في نيويورك إلى إطلاق اسم «باتاغوتيتان مايوروم» على هذا النوع الذي عاش قبل مئة مليون سنة.

ففي عام 2014، عثر علماء على 223 قطعة عظام متحجرة تعود إلى ستة ديناصورات عاشبة ضخمة عاشت في الغابات في شمال غرب باتاغونيا، وتبين للعلماء حينها أن تلك المتحجرات تعود إلى ديناصورات شابة.

وكانت المتحجرات ثقيلة جدا بحيث لم يكن ممكنا جمعها في هياكل، أما الهيكل الموجود اليوم في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك فهو مكوّن من ألياف زجاجية تشبه ما كانت عليه هياكل تلك الحيوانات الضخمة.

ويبلغ طول هذا الهيكل 37.2 متر وهو معروض في المتحف منذ كانون يناير من عام 2016.

وبعد دراسات استغرقت عشرين شهرا ومقارنات مع متحجرات أخرى عثر عليها في مناطق متفرقة من العالم، خلص العلماء إلى أن هذه العظام المتحجرة تعود إلى نوع لم يكن معروفا من قبل. لذا كان لا بد من إطلاق اسم جديد عليه.