أنجلينا توقف طلاق براد بيت



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 لوس أنجلوس (د ب أ) ذكر تقرير إعلامي أن الممثلة انجلينا جولي أوقفت إجراءات طلاقها من الممثل براد بيت.. وأفادت مجلة «يو اس ويكلي» نقلاً عن مصادر مقربة من النجمين القول إن انجلينا وبراد لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات إتمام طلاقهما. وقالت المصادر «لقد ألغيا الطلاق.. فهما لم يتخذا خطوات جديدة في القضية منذ عدة أشهر، ولا يعتقد أي شخص أنهما سوف يمضيان في إجراءات الطلاق». وقال صديق مقرب من انجلينا42 عاماً إن التزام براد بيت بتحسين نفسه أثر على انجلينا، حيث إنها كانت قد قالت، إنها سوف تعود لبراد «إذا أظهر التزاماً نحو أسرته». وقال مصدر لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية «إجراءات الطلاق تباطأت بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي». وأضاف أن النجمين يحاولان تسوية الأمور بينهما.