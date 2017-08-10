شيفرة اتصالات فضائية صينية «لا يمكن اختراقها»

بكين (رويترز)

قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أرسلت شيفرة «لا يمكن اختراقها» من قمر صناعي إلى الأرض وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تكنولوجيا نقل البيانات الكمية من الفضاء إلى الأرض.

وأطلقت الصين أول قمر صناعي للاتصالات الكمية في أغسطس الماضي للمساعدة في إقامة اتصالات «مقاومة للاختراق»، في تطور وصفته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بأنه «تقدم مهم».. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن التجربة نشرت في دورية (نيتشر) أمس الخميس، ووصفها خبراء بأنها «إنجاز مهم».. ونقلت (شينخوا) عن بان جيان وي قائد فريق العلماء في التجربة بأكاديمية العلوم الحكومية أن القمر أرسل شيفرات كمية إلى محطات أرضية في الصين تبعد ما بين 645 كيلومترا و1200 كيلومتر بمعدل نقل للبيانات يفوق كفاءة الألياف البصرية.

وأضاف «يمكن هذا، على سبيل المثال، من إجراء مكالمة هاتفية آمنة تماما أو نقل كمية كبيرة من بيانات بنك.. وإن أي محاولة تنصت على قناة نقل البيانات الكمية ستحدث اختلالات في النظام يمكن رصدها.

وقالت (شينخوا) إن ثمة «احتمالات هائلة» لتطبيق هذا الجيل من الاتصالات في مجالي الدفاع والمالية.