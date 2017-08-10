معارض لبوتين يدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة

موسكو (أ ف ب)







دعا المعارض الروسي من اليسار المتشدد سيرغي اودالتسوف، الذي أفرج عنه بعد أربع سنوات ونصف من السجن، الى «مقاطعة» الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، منتقدا الرئيس فلاديمير بوتين كما خصمه المعارض أليكسي نافالني. وأكد اودالتسوف خلال مؤتمر صحفي أن «السلطة تمارس الغشّ عبر تغيير التشريعات المتعلقة بالانتخابات. إذ يتمّ استبعاد مرشحين غير مرغوب بهم» معتبرا أنها «انتخابات غير شفافة». ودعا الى «مقاطعة جماعية للانتخابات».وأطلق سراح اودالتسوف الثلاثاء الماضي بعد إنقضاء مدة عقوبته بسبب تنظيمه «اضطرابات بشكل واسع» خلال تظاهرات 6 مايو 2012، عشية تنصيب بوتين لولاية رئاسية ثالثة.

