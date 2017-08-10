فنزويلا تضيق الخناق على رموز المعارضة

كراكاس (أ ف ب)

لا تزال المعارضة الفنزويلية تدرس الرد على آخر إجراءات الحكومة ضد رموزها السياسيين، فيما حذر معارضون من أن هذه الإجراءات من شأنها ان تؤسس لديكتاتورية في هذا البلد اللاتيني. وليلا، قضت المحكمة العليا للمرة الثانية هذا الأسبوع بسجن رئيس بلدية معارض لعدم منعه تظاهرات مناهضة للحكومة في بلديته بالسجن 15 شهرا.

وقال أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة إن المعارضين الراغبين في الترشح للانتخابات الإقليمية في ديسمبر يتوجب عليهم الحصول على شهادة «حسن سلوك» من الجمعية للترشح.

وعززت هذه الإجراءات من اتهامات الولايات المتحدة ومعظم دول اميركا اللاتينية بأن الرئيس نيكولاس مادورو يطيح الديمقراطية ويحكم من خلال «ديكتاتورية».

والاربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة على فنزويلا، هي الثانية من نوعها بعد فرضها في 31 يوليو عقوبات قانونية ومالية غير مسبوقة على مادورو.

وتطال الإجراءات الجديدة المعلنة الأربعاء ثمانية مسؤولين، بينهم أحد أشقاء الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999 - 2013)، ضالعين في تأسيس الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا على الرغم من موجة استنكار دولية.

وأفاد بيان صادر عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «جُمّدت كل أصول هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ويُحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم». واعلنت الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي والمكسيك ودول أخرى في أميركا اللاتينية والشمالية عدم الاعتراف بالجمعية الجديدة التي اقالت النائبة العامة لويزا اورتيغا، واصدرت قرارات اخرى لسحق المعارضة.

واحتجت فنزويلا لدى 11 سفارة لديها في كراكاس حيال الادانات الصادرة للاحداث الدائرة فيها، فيما دانت الولايات المتحدة لعدم احترامها «اي مبدأ اساسي للقانون الدولي».

وتشهد فنزويلا منذ أربعة اشهر تظاهرات مناهضة للرئيس مادورو تطالب باستقالته ما ادى إلى سقوط نحو 130 قتيلا.