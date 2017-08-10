فرنسا تعيد النظر في دوريات الجنود بعد اعتداء باريس

باريس (أ ف ب)

يحاول المحققون في فرنسا رسم شخصية المشتبه بتنفيذه هجوماً أمس على جنود في إحدى ضواحي باريس ولا يزال في المستشفى، معيدين بذلك طرح النقاش حول المخاطر التي يواجهها الجنود المنتشرون في الشوارع. وأعلن مصدر في الشرطة أن الأخيرة «لم تستمع بعد» إلى حمو ب.، الجزائري (36 عاما)، وأُصيب بخمس رصاصات خلال اعتقاله أمس الأول بعد ساعات على الهجوم، بسبب حالته الصحية. وكان هذا الرجل معروفاً حتى الآن فقط لانتهاكه القانون المتعلق بالأجانب، كما قال المصدر. لكن وضعه قانوني الآن.

وحدد المحققون هوية حمو ب.، المولود في 1980، خلال عملية اعتقاله التي جرت «بعنف» بعد الظهر على الطريق السريع المؤدي إلى كاليه في شمال فرنسا، بعد ساعات على دهس ستة جنود يشاركون في عملية سانتينال في لافالوا-بيري شمال غرب باريس. وتم رصد المعتدي الذي كان فاراً على متن سيارته من نوع «بي ام دبليو» المستأجرة، «بفضل معلومات لأشخاص وأشرطة فيديو»، كما ذكر المصدر في الشرطة. وباتت الشرطة تحرص على «استغلال العناصر» التي عثرت عليها خلال عمليات تفتيش قامت بها الأربعاء في منزله بالضاحية الباريسية وفي «نقاط أخرى».

وكان هذا الشخص يعيش حياة غامضة في حي سكني، كما يتبين من شهادات جيرانه. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن «العناصر الأولى تؤكد شخصية أقرب إلى الانعزال».

وأوضح مصدر قضائي أن «اختيار الهدف وما بدا أنه تخطيط والفرار» هي العوامل التي أقنعت دائرة مكافحة الإرهاب بتولي القضية.