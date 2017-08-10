تركيا تعتقل روسياً خطط لمهاجمة قاعدة أميركية

اسطنبول (أ ف ب)

اعتقلت السلطات التركية روسيا يشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» وبالتخطيط لشن هجوم على قاعدة انجرليك التي يستخدمها التحالف الدولي ضد الإرهاب في جنوب تركيا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن بيان للسلطات أن رينات باكييف حاول اقتناء طائرة مسيرة بهدف مهاجمة قاعدة انجرليك العسكرية أو احدى الطائرات الجاثمة فيها.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن باكييف كان يعتزم «إسقاط طائرة أميركية مستخدما طائرة من دون طيار».وأضافت الاناضول أن باكييف الذي اعتقل في أضنة طلب من «داعش» أن يرسل اليه 2800 ليرة تركية (أقل من 800 دولار) لتنفيذ العملية. وقاعدة انجرليك غير البعيدة من الحدود السورية يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عملياته ضد «داعش». وقالت السفارة الروسية في أنقرة في بيان إنها «تقوم بما هو ضروري لفهم ما حصل وتوضيح الوضع». وذكرت الأناضول أن باكييف الذي أقر بانه عضو في «داعش» سبق أن حاول ارتكاب اعتداء ضد قوات أميركية حين توجه إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» لكنه لم يفلح. وأضافت أنه كان ينوي أيضا مهاجمة الأقلية العلوية في سوريا. وتعرضت تركيا العام 2016 لسلسلة هجمات أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، في أكثر السنوات التي شهدت هجمات إرهابية في تاريخها.

ووجهت أصابع الاتهام في تلك الهجمات إلى «داعش» وكذلك إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً ضد السلطات التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود.